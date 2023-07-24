Українець відзначився дебютним голом за "синіх" у спарингу проти Брайтона. Нехай матч товариський, але Михайло дуже радів своєму успіху. Маурісіо Почеттіно похвалив Мудрика і новачка Челсі, який набивається в "брати".

Зінченко доліковує травму і також не сидить без діла. Легіонер Арсенала вкотре нагадав усьому світу про війну на Батьківщині. Про ці та інші новини детально дивіться у черговому дайджесті, який підготував YouTube Футбол 24.

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