"Я все ще хочу, аби Мудрик став зіркою, і я знаю, що знайдуться люди, які зараз почнуть закочувати очі і таке інше. Треба розуміти, що це дуже молодий гравець, який приїхав із однієї футбольної культури до іншої. У цієї людини є родина та проблеми.

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Я дуже сподіваюся, що вболівальники Челсі зможуть знайти в собі сили дати йому набагато більше послаблень, навіть у найближчі місяці, тому що в його випадку може пройти два-три роки, перш ніж ми побачимо віддачу. Мудрик явно приголомшливий спортсмен, у нього дуже гарні наміри і правильна мотивація, він хоче досягти успіху, і я майже впевнений, що згодом він зможе стати видатною зіркою.

Ми всі за те, щоб давати гравцям шанс, коли вони на нього заслужили, і ми всі за те, щоб ніколи не списувати гравця з рахунків повністю. У будь-кого, хто довгий час дивився футбол, у пам'яті знайдеться футболіст, який у певний момент доводив, що ви неправі.

Але той факт, що є невеликий шанс, що він досягне успіху, не знижує значно більшої ймовірності, що він цього не зробить, і він не може розраховувати на те, що багато гратиме, поки він робить такий малий внесок у результати команди. Найкращою ідеєю було б залишити його в оренді у Шахтарі до кінця минулого року, а згодом, можливо, знову відправити його в оренду цього року. Він просто не готовий, і його розвитку не сприяє те, що він грає час від часу, коли він ще не досягнув потрібного рівня", – цитує Друрі Chelsea News.

Нагадаємо, 56-річний фахівець – провідний коментатор висвітлення англійської Прем'єр-ліги на Sky Sports і NBC Sports у Сполучених Штатах. Друрі відомий своїм виразним, поетичним і надзвичайно грамотним стилем коментарів.

Мудрик у поточному сезоні провів за Челсі 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти.

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