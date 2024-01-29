Вінгер Челсі Михайло Мудрик опинився серед найкращих на своїй позиції у чемпіонаті Англії.

Ресурс DataMB оприлюднив рейтинг вінгерів за кількістю просувань м'яча до воріт суперника за 90 хвилин. Очолив список зірка Ман Сіті Жеремі Доку, який проводить 8,45 просувань за гру.

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Другу сходинку посідає Каору Мітома (6,79), а третій – Каллум Хадсон-Одой (5,48). На четвертому місці опинився Михайло Мудрик (5,03), а замикає п'ятірку Алехандро Гарначо (4,98).

Відзначимо, що українець провів за Челсі 23 поєдинки у всіх змаганнях, записавши до свого активу 4 голи та 2 асисти.

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