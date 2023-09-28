Михайло Мудрик своєю грою в матчі Кубка ліги Челсі – Брайтон (1:0) заслужив на прихильність уболівальників на Стемфорд Брідж. Вінгера збірної України проводжали стоячи.

Челсі вийшов в 1/8 фіналу Кубка ліги, мінімально перегравши Брайтон. Михайло Мудрик відіграв трохи більше години і став одним із найкращих футболістів матчу.

Мудрик розпочав гольову атаку і став одним із найкращих: відеоогляд матчу Кубка ліги Челсі – Брайтон

На 67-й хвилині Маурісіо Почеттіно замінив українця на Рахіма Стерлінга. Коли Мудрик ішов з поля, фанати Челсі стоячи аплодували українському футболісту, який зіграв в основі вже третій матч поспіль.

Відео овацій для Мудрика набрало шаленої популярності в мережі. Лише у Twitter його переглянули більше мільйона разів.

Нагадаємо, Михайло Мудрик у сезоні 2023/24 ще не відзначався результативними діями у складі Челсі. Українець після переходу з Шахтаря зіграв за лондонську команду 23 матчі, віддав 2 асисти.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги