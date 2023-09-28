Михаил Мудрик своей игрой в матче Кубка лиги Челси – Брайтон (1:0) заслужил приязнь болельщиков на Стемфорд Бридж. Вингера сборной Украины провожали стоя.

Челси вышел в 1/8 финала Кубка лиги, минимально обыграв Брайтон. Михаил Мудрик отыграл чуть больше часа и стал одним из лучших футболистов матча.

Мудрик начал голевую атаку и стал одним из лучших: видеообзор матча Кубка лиги Челси – Брайтон

На 67-й минуте Маурисио Почеттино заменил украинца на Рахима Стерлинга. Когда Мудрик уходил с поля, фанаты Челси стоя аплодировали украинскому футболисту, сыгравшему в основе уже третий матч подряд.

Видео оваций для Мудрика набрало бешеную популярность в сети. Только в Twitter его просмотрели более миллиона раз.

Напомним, Михаил Мудрик в сезоне 2023/24 еще не отличался результативными действиями в составе Челси. Украинец после перехода из Шахтера сыграл за лондонскую команду 23 матча, отдал 2 ассиста.

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