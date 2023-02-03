"Топовий хлопець. Він завжди мотивований ставати кращою версією самого себе.

"Головне, щоб у Мудрика пішло": Маркевич оцінив перспективи українця в Челсі

Найкращий гравець для нас, сподіваюсь, він зможе продовжувати допомагати нам вигравати матчі", – цитує Чуквуемеку Football Daily.

Нагадаємо, Мудрик дебютував за Челсі проти Ліверпуля у матчі 21-го туру АПЛ, вийшовши на заміну. Сьогодні українець потрапив до старту своєї команди і спробує викликати овації Стефорд Брідж у поєдинку проти Фулхема. Початок зустрічі о 22:00.

Лихоманка для Мудрика, Забарний має пригадати 2020-й, топ-3 Циганкова, поки Іспанія спить – АПЛ порвала зимовий ринок