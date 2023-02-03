"Мудрик завжди мотивований ставати кращою версією самого себе": хавбек Челсі оголосив вирок українцю
21:36 - Читать на русском
Півзахисник "синіх" Карні Чуквуемека висловився щодо трансферу Михайла Мудрика.
"Топовий хлопець. Він завжди мотивований ставати кращою версією самого себе.
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Найкращий гравець для нас, сподіваюсь, він зможе продовжувати допомагати нам вигравати матчі", – цитує Чуквуемеку Football Daily.
Нагадаємо, Мудрик дебютував за Челсі проти Ліверпуля у матчі 21-го туру АПЛ, вийшовши на заміну. Сьогодні українець потрапив до старту своєї команди і спробує викликати овації Стефорд Брідж у поєдинку проти Фулхема. Початок зустрічі о 22:00.
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