"Головне, щоб у Мудрика пішло": Маркевич оцінив перспективи українця в Челсі
Легендарний наставник Мирон Маркевич поділився думками щодо переїзду Михайла Мудрика на Туманний Альбіон.
"Час покаже. Хлопець, безперечно, талановитий. Головне, щоб у нього пішло. Мудрик на такому високому рівні ще не грав, тому має можливість це спробувати. Сподіватимемося, що витрачені Челсі кошти були не марними.
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Дебют у Михайла склався непогано. В матчі з Ліверпулем він успішно увійшов у гру, діяв досить продуктивно. Я бажаю Мудрику успіхів", – сказав Маркевич у коментарі UA-Футбол.
Нагадаємо, вже сьогодні Мудрик матиме шанс вдруге зіграти за Челсі – його команда в рамках 22-го туру АПЛ зіграє з Фулхемом. Початок матчу о 22:00.
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