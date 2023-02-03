Челсі приймає Фулхем у 22 турі чемпіонату Англії 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик дебютує на Стемфорд Брідж. Українець вперше виходить в основі з перших хвилин і вперше зіграє на домашній арені "синіх". Також з'явиться на полі Енцо Фернандес – найкоштовніший новачок лондонців під час зимового трансферного вікна.

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Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Фулхем на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда українця прагне взяти реванше за недавню поразку 1:2, коли Феліш дебютував з вилучення. Де дивитись матч Челсі – Фулхем онлайн? Гру транслює Setanta Sports.