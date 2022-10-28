Коло претендентів на 21-річного гравця збірної України розширилося. До Арсенала, Брентфорда, Ньюкасла, Евертона, Манчестер Сіті та інших клубів додався Лідс. Гра Михайла Мудрика в Лізі чемпіонів привернула увагу і "павичів", які посідають 18 місце в АПЛ. Скаути клубу наживо переглядали Мудрика під час поєдинку ЛЧ з Селтіком (1:1).

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Гру українця оцінив і Джеймі Каррагер – колишній захисник Ліверпуля, переможець ЛЧ 2004/05.

"Мудрик – одне з найбільших відкриттів Ліги чемпіонів. У груповому етапі він дійсно фантастичний. Думаю, що багато клубів Європи повинні стежити за цим молодим хлопцем", – цитує Каррагера HITC.

До слова, британська преса вважає, що Лідсу доведеться вкрай складно в боротьбі за талановитого українця, адже на нього претендують куди статусніші клуби.

У сезоні 2022/23 Михайло Мудрик зіграв за Шахтар 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – 5 поєдинків, 3 голи, 2 передачі). Контракт українця з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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