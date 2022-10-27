"На Мудрика зараз спрямовані всі погляди, але італійці завжди приходять пізніше. Нині вони можуть лише спостерігати, хоча раніше могли щось зробити. Італійці надсилають низькі пропозиції, ми навіть не сідаємо за стіл переговорів.

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Є багато покупців з Англії, є клуб з Іспанії, а також із Франції, але тепер потрібно багато грошей, щоб його купити. Разом із Мбаппе, Леау та Вінісіусом Мудрик є найсильнішим гравцем на цій позиції.

Чи вистачить 40 мільйонів, щоб його купити? Ми не вестимемо переговори навколо такої суми. Навіть якщо буде 50 мільйонів, ми не дзвонитимемо президенту, щоб розповісти про пропозицію. Ми цінуємо Мудрика більше, ніж Антоні з Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мільйонів.

Інтерес з боку Арсенала та Манчестер Сіті? Це дві команди, які проявили інтерес до гравця. Але є й інші клуби, які здатні зробити такий трансфер. Ми не зобов'язані продавати, ми не хочемо робити феномени, ми не хочемо вимагати нереалістичні суми. Але в цій команді він є ключовим гравцем. Якщо ви хочете порівнювати його з певними гравцями, які мають значення у топ-клубах, то вам також потрібні правильні гроші", – цитує Ніколіні Calciomercato.it.

Нагадаємо, наразі у топ-5 найдорожчих трансферів Шахтаря виключно бразильці: Фред (Манчестер Юнайтед за 59 млн євро), Алекс Тейшейра (Цзянсу Сунін за 50 млн), Фернандінью (Манчестер Сіті за 40 млн), Вілліан (Анжи за 35 млн) і Дуглас Коста (за 30 млн у Баварію).

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