Круг претендентов на 21-летнего игрока сборной Украины расширился. К Арсеналу, Брентфорду, Ньюкаслу, Эвертону, Манчестер Сити и другим клубам добавился Лидс. Игра Михаила Мудрика в Лиге чемпионов привлекла внимание и "павлинов", занимающих 18 место в АПЛ. Скауты клуба вживую просматривали Мудрика во время поединка ЛЧ с Селтиком (1:1).

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Игру украинца оценил и Джейми Каррагер – бывший защитник Ливерпуля, победитель ЛЧ 2004/05.

"Мудрик – одно из самых больших открытий Лиги чемпионов. В групповом этапе он действительно фантастический. Думаю, что многие клубы Европы должны следить за этим молодым парнем", – цитирует Каррагера HITC.

К слову, британская пресса считает, что Лидсу придется очень сложно в борьбе за талантливого украинца, ведь на него претендуют куда более статусные клубы.

В сезоне 2022/23 Михаил Мудрик сыграл за Шахтер 11 матчей. Забил 6 голов и отдал 7 ассистов (в Лиге чемпионов – 5 поединков, 3 гола, 2 передачи). Контракт украинца с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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