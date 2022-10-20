Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик мав шанс возз'єднатись з Русланом Маліновським в Італії. Запити "гірників" були недосяжними.

У літнє трансферне вікно на 21-річного таланта була низка претендентів. До відомих раніше Ювентуса, Арсенала, Байєра та інших додалась ще й Аталанта, стверджує TuttoMercatoWeb.

Ціна на Мудрика може зрости до 60-65 мільйонів, – топовий інсайдер

"Богиня" контактувала з Шахтарем щодо можливого придбання Мудрика. "Гірники" захотіли 35 мільйонів євро. Аталанта, яка заплатила 20 млн за Жеремі Бога ще взимку і мала чимало гравців атакувального плану, вирішила відмовитись від футболіста.

Ціна на Михайла за останні 2 місяці, за даними преси, нібито зросла майже вдвічі, тому тепер донеччани можуть вимагати 60-65 мільйонів від потенційного покупця.

Італійське видання додає, що наразі жоден представник Серії А не зможе дозволити собі підписання Мудрика. Винятком може стати хіба що Мілан, але лише за умови продажу Рафаеля Леау – своєї головної зірки.

Під керівництвом Ігора Йовічевіча Михайло розкривається ледь не з кожним матчем. Він вже провів 10 поєдинків у всіх турнірах, забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.

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