Вінгер збірної України Михайло Мудрик нарешті відзначився за Челсі в офіційному матчі.

Мудрик взимку перейшов з Шахтаря в Челсі за 70+30 мільйонів євро. Після багатьох важких матчів українець забив перший гол в АПЛ.

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Михайло увірвався у штрафний майданчик Фулхема під пас Колвіла: першим дотиком обробив м'яч, а другим – майстерно переграв воротаря.

Таким чином Челсі відкрив рахунок у матчі 7 туру АПЛ на полі Фулхема. До гола Мудрика "сині" мали 303-хвилинну суху серію в чемпіонаті.

Це перша результативна дія Мудрика в сезоні. Українець дуже емоційно відсвяткував гол з партнерами. У минулій кампанії він мав два асисти.