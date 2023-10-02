Мудрик забив дебютний гол в АПЛ – відео
22:26 - Читать на русском
Вінгер збірної України Михайло Мудрик нарешті відзначився за Челсі в офіційному матчі.
Михайло Мудрик 18’
Армандо Броя 19’
18’ Михайло Мудрик
19’ Армандо Броя
Мудрик взимку перейшов з Шахтаря в Челсі за 70+30 мільйонів євро. Після багатьох важких матчів українець забив перший гол в АПЛ.
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Михайло увірвався у штрафний майданчик Фулхема під пас Колвіла: першим дотиком обробив м'яч, а другим – майстерно переграв воротаря.
Таким чином Челсі відкрив рахунок у матчі 7 туру АПЛ на полі Фулхема. До гола Мудрика "сині" мали 303-хвилинну суху серію в чемпіонаті.
Це перша результативна дія Мудрика в сезоні. Українець дуже емоційно відсвяткував гол з партнерами. У минулій кампанії він мав два асисти.
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