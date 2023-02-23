"Поттеру потрібен час. Я не впевнений, що це його гравці. Це головна проблема. Багато футболістів Челсі такі ж самі, але не кращі за тих, що були раніше. Ви купуєте гравців, щоб покращити склад, але цього не сталося. Я б дав йому час до наступного сезону, щоб провести передсезонку. Я просто не знаю, як це буде працювати з цими гравцями.

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Зовні не схоже, що це гравці, яких він хотів та отримав. Це просто купка молоді, яка має семирічні та восьмирічні контракти. У футболі таке не працює.

Люди думають, що Поттер не підходить для цієї роботи, але я думаю, що він підходить. Дайте йому час. Цього тижня відбудеться найбільша гра Челсі в сезоні – проти Тоттенхема. Якщо він програє, я не впевнений, що буде шлях назад, тому що вболівальники впадуть у невдоволення. Однак ця гра може все змінити – якщо Челсі переможе, він може стати героєм.

Мені подобається Поттер як тренер, але я дивлюся на якість гравців і сумніваюся. Вони привезли Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро і, за винятком епізодичних 20 хвилин (в матчі з Ліверпулем, – прим.), він нічого не показав. Я ні на що не натякаю. Але ви не очікуєте, що футболістам з такою ціною потрібен час на адаптацію.

Нові гравці не кращі за тих, яких вони вже мають, тож у чому сенс? Ви не можете сказати мені, що Мадуеке кращий гравець, ніж Стерлінг чи Пулішіч. Він не кращий. Чому ви купуєте купу гравців, які не кращі за тих, які у вас є? Жоден із них не покращує командну планку, крім Енцо Фернандеса та Бенуа Бадіашиля", – написав Мерсон у своїй колонці на Sky Sports.

Нагадаємо, Мудрик після переходу в Челсі провів за "синіх" 5 матчів (4 в АПЛ і 1 в Лізі чемпіонів), результативними діями не відзначався.

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