"Поттеру нужно время. Я не уверен, что это его игроки. Это главная проблема. Многие футболисты Челси такие же, но не лучше тех, что были раньше. Вы покупаете игроков, чтобы улучшить состав, но этого не произошло. Я бы дал ему время до следующего сезона, чтобы провести предсезонку. Я просто не знаю, как это будет работать с этими игроками.

"Я не глупый и не наивный": Поттер вступился за Мудрика и еще 2 новичков Челси

Внешне не похоже, что это игроки, которых он хотел и получил. Это просто кучка молодежи, которая имеет семилетние и восьмилетние контракты. В футболе такое не работает.

Люди думают, что Поттер не подходит для этой работы, но я думаю, что он подходит. Дайте ему время. На этой неделе состоится самая большая игра Челси в сезоне – против Тоттенхэма. Если он проиграет, я не уверен, что будет путь назад, потому что болельщики впадут в недовольство. Однако эта игра может все изменить – если Челси победит, он может стать героем.

Мне нравится Поттер как тренер, но я смотрю на качество игроков и сомневаюсь. Они привезли Михаила Мудрика за 100 миллионов евро и, за исключением эпизодических 20 минут (в матче с Ливерпулем, – прим.), он ничего не показал. Я ни на что не намекаю. Но вы не ожидаете, что футболистам с такой ценой нужно время на адаптацию.

Новые игроки не лучше тех, которых они уже имеют, так в чем смысл? Вы не можете сказать мне, что Мадуэке лучший игрок, чем Стерлинг или Пулишич. Он не лучше. Почему вы покупаете кучу игроков, которые не лучше тех, которые у вас есть? Ни один из них не улучшает командную планку, кроме Энцо Фернандеса и Бенуа Бадиашиля", – написал Мерсон в своей колонке на Sky Sports.

Напомним, Мудрик после перехода в Челси провел за "синих" 5 матчей (4 в АПЛ и 1 – в Лиге чемпионов), результативными действиями не отмечался.

Челси проиграл худшей команде АПЛ – Мудрик был не одинок в провале, сказочный дебют 39-летнего тренера, ужас капитана