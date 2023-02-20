Головний тренер лондонців Грем Поттер, схоже, розуміє причини невдалих виступів своїх підопічних. Згадав він і про Михайла Мудрика.

Чорна смуга "пенсіонерів" триває. У 2023 році вони здобули лише 1 перемогу і 4 рази зіграли внічию у 10 поєдинках у всіх турнірах. 18 лютого Челсі поступився Саутгемптону – останній команді АПЛ. Поттер стримано реагує на це.

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"Я не дурний та не наївний. Моя робота – йти вперед, допомагати команді, підтримувати її у важкий період, сприймати критику. Я можу 5 хвилин розповідати про причини слабких результатів, але також знаю, що ми повинні грати краще.

Не можна програвати 0:1 вдома, тому будь-яка критика на мою адресу справедлива. Ми вклалися у кількох молодих гравців. Енцо, Мудрик та Мадуеке зіграли не так багато матчів, вони звикають до АПЛ. Також у нас досі дуже багато травмованих.

Це правда, але це не те, що люди хочуть після поразок. Я знаю свій рівень та досягнення у своїй кар'єрі. Потрібно бути відкритим до критики, я завжди таким був", – цитує Поттера Mirror.

До слова, у Михайла Мудрика, за якого Шахтарю заплатили 70+30 мільйонів євро, наразі нуль результативних дій у 5 матчах за Челсі.

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