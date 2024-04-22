"Футбол 24" аналізує півфінал Кубка Англії між Манчестер Сіті та Челсі (1:0) з фокусом на гру Михайла Мудрика. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Челсі, попри явну перевагу на Вемблі, не зумів пробитися до фіналу КА, поступившись Ман Сіті (0:1). Єдиний гол на рахунку Бернарду Сілви, який зумів реабілітуватися після провального удару по воротах Андрія Луніна в серії пенальті у чвертьфіналі ЛЧ. Найбільшого ж галасу у британській пресі наробив епізод на початку другого тайму, коли арбітр зустрічі Майкл Олівер не помітив навмисної гри рукою у виконанні Джека Гріліша у штрафному майданчику Сіті.

Михайло Мудрик з'явився на полі на 79-й хвилині і запам'ятався кількома вдалими діями, розганяючи атаки Челсі, та виграною дуеллю спринтерів у самого Кайла Вокера. Фанати ж Челсі акцентують увагу на невдало виконаному штрафному акурат під фінальний свисток. Дивіться огляд і аналіз кубкової дуелі у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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