Півзахисник Челсі Михайло Мудрик прибув до Варшави у розташування Шахтаря, аби попрощатись з "гірниками" і подякувати за роки, проведені разом. 22-річний вінгер залишив символічний автограф на футболці, в якій виступав у донецькій команді, й отримав букет квітів від Миколи Матвієнка.

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Цікаво, що під час зустрічі та обіймів Матвієнко (Микола також мав шанс перебратись в АПЛ, але переговори з Брайтоном не увінчались успіхом, – прим.) запитав, чи не потрібен Челсі лівий захисник на місце Кукурельї, і отримав від Михайла ствердну відповідь.

Нагадаємо, у матчі проти Вест Хема (1:1) іспанський оборонець часто ігнорував Мудрика, відпасовуючи назад і поперек поля замість того, аби навантажувати українця в атаці. Ситуація одразу ж обросла мемами у соцмережах.

Неприємно вразило, що під час рукостискань всі гравці Шахтаря продовжували говорити між собою російською, незважаючи на відеозйомку. Лише хорват Ігор Йовічевіч традиційно спілкувався українською.

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