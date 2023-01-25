До закриття нинішнього вікна залишається ще тиждень, але воно вже стало найдорожчим зимовим в історії АПЛ, повідомляє Sky Sports з посиланням на Deloitte.

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Попередня планка у 430 млн фунтів трималася із січня 2018 року, але зараз клуби англійської еліти витратили вже 440 млн. Найбільше до рекорду доклався Челсі (близько 200 млн), а найдорожчий трансфер – Михайло Мудрик із Шахтаря якраз до "синіх" за 88 млн разом з бонусами.

Останнє літне вікно також було рекордним для АПЛ – тоді клуби витратили понад 1,9 млрд, тобто загальна сума за сезон вже складає близько 2,4 млрд фунтів. Попереду ще кілька днів роботи зимового вікна і традиційно насичений дедлайн, тому слід чекати суттєвого збільшення цієї вражаючої цифри.

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