Українці провели досить успішний вікенд – винятком стали Роман Яремчук та Едуард Соболь. Про тріумфи та поразки українських футболістів за кордоном дивіться у відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Футбол 24" продовжує пильно моніторити кар'єрні злети, повороти, а інколи і невдалі дії українських зіркових легіонерів.

Попри скандал, у який вляпався Руслан Маліновський, хавбек видав дуже потужний матч за марсельский Олімпік. Роман Яремчук намагається повернутися до попередніх "бельгійських кондицій", Саші Зінченку ледь не відірвали вуха колишні партнери, а Андрій Ярмоленко нагадав свої бомбардирські здібності. Про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".