Украинец – лидер текущего сезона чемпионата Англии по среднему количеству успешных попыток дриблинга за 90 минут, как сообщает Mozo Football.

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Согласно статистическим данным, Михаил Мудрик в среднем 2,3 раза успешно обыгрывает соперника. По этому показателю он опередил Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед (2,1), Джека Грилиша из Манчестер Сити (2,0) и Луиса Диаса из Ливерпуля (1,9). Рейтинг сформирован на основе данных за последний месяц.

В сезоне 2023/24 Михаил Мудрик сыграл за Челси в 15 матчах во всех турнирах. В активе вингера два гола и две результативные передачи.

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