Колишній нападник Шахтаря Артур Авагімян, який нині виступає у Чорноморці, розповів, чому у 2017 році зважився на оренду в Маріуполь.

"Чому всі з Шахтаря тікають у Маріуполь? Ну, не сильно великий вибір у тебе, куди йти. Або ти йдеш в Маріуполь в оренду, або залишаєшся в дублі "гірників".

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Наприклад, якщо тебе виганяють, кажуть, що ти вже не підходиш Шахтарю, і ти йдеш в Маріуполь, то компенсацію за тебе не платять. А якщо в інший якийсь клуб – то 100 тисяч доларів.

У нас в Україні таких грошей за молодого гравця ніхто не заплатить. Тому, по суті, залишається два варіанти: або в оренду в Маріуполь, або залишаєшся в дублі Шахтаря", – сказав Авагімян у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Артур – вихованець Шахтаря. Професіональну кар'єру розпочав саме у донецькому клубі, однак за головну команду не провів жодного матчу. З 2017 по 2019 роки виступав у Маріуполі, звідки перейшов у київський Арсенал, а згодом у вірменський Алашкерт. Нині Авагімян – гравець одеського Чорноморця.

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