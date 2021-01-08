Михаил Мудрик возвращается из аренды в родной клуб и попробует зарекомендовать себя перед Луишем Каштру.

Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик, который первую часть сезона провел в аренде в черниговской Десне, возвращается в Шахтер.

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20-летний хавбек отправится на турецкие сборы с первой командой, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Мудрик – выпускник академии Шахтера. За основу дебютировал осенью 2018-го в кубковом матче против Олимпика в возрасте 17 лет. В конце сезона 2019/20, когда донецкая команда уже обеспечила себе "золото" национального первенства, провел три матча за главную команду в УПЛ (против Десны, Колоса и Александрии). В текущем сезоне в составе Десны сыграл в 11 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Напомним, подопечные Луиша Каштру с 17 по 26 января проведут первый зимний сбор в турецкой Анталье, а их соперниками станут Лех (Польша), Лудогорец (Болгария), Марибор (Словения) и Слован (Словакия).

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