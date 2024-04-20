Челсі мав відчутну перевагу над втомленим Ман Сіті. Один Джексон міг робити хет-трик, але товариш Михайла Мудрика запоров усі свої моменти. Лондонці також претендували на пенальті – Майкл Олвіер проігнорував гру рукою Гріліша.

Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі після появи Мудрика – "сині" вилетіли з Кубка Англії, віддавши фінал в'ялому опоненту

Під завісу зустрічі вийшов Мудрик. Челсі так і не знайшов ключів до воріт Ортеги, натомість Ман Сіті завдав смертельного удару на 84-й хвилині. Бернарду Сілва залишився без нагляду на дальній стійці і з допомогою рикошету від Кукурельї заколотив м'яч у сітку. 1:0 – Манчестер Сіті вийшов у фінал Кубка Англії, де зустрінеться з Ковентрі або повторить минулорічну дуель проти МЮ.