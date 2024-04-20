Мудрик вылетел из Кубка Англии из-за скандала и друга-транжиры: видеообзор матча Манчестер Сити – Челси – 1:0
Манчестер Сити дожал Челси в полуфинале Кубка Англии 2023/24. Смотрите видео гола и обзор матча.
Челси имел ощутимое преимущество над уставшим Ман Сити. Один Джексон мог делать хет-трик, но товарищ Михаила Мудрика запорол все свои моменты. Лондонцы также претендовали на пенальти – Майкл Олвиер проигнорировал игру рукой Грилиша.
Ман Сити вырвал победу над Челси после появления Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал дряблому оппоненту
Под занавес встречи вышел Мудрик. Челси так и не нашел ключей к воротам Ортеги, а вот Ман Сити нанес смертельный удар на 84-й минуте. Бернарду Силва остался без присмотра на дальней штанге и с помощью рикошета от Кукурельи заколотил мяч в сетку. 1:0 – Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, где встретится с Ковентри или повторит прошлогоднюю дуэль против МЮ.