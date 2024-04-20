Челси имел ощутимое преимущество над уставшим Ман Сити. Один Джексон мог делать хет-трик, но товарищ Михаила Мудрика запорол все свои моменты. Лондонцы также претендовали на пенальти – Майкл Олвиер проигнорировал игру рукой Грилиша.

Ман Сити вырвал победу над Челси после появления Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал дряблому оппоненту

Под занавес встречи вышел Мудрик. Челси так и не нашел ключей к воротам Ортеги, а вот Ман Сити нанес смертельный удар на 84-й минуте. Бернарду Силва остался без присмотра на дальней штанге и с помощью рикошета от Кукурельи заколотил мяч в сетку. 1:0 – Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, где встретится с Ковентри или повторит прошлогоднюю дуэль против МЮ.