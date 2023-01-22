"Чекав, поки всі напишуть про Мудрика, аби підтвердити той факт, що дійсно приїхав новий Криштіану Роналду. Тут немає жодного перебільшення. Не у порівнянні гравців, а в реакції футбольних людей на стартовий перфоманс українця. Мудрика чекали на полі після такого трансферу. Стартове враження було дуже важливим. Людям дуже важко вирізати з пам'яті перше враження, котре стає головним.

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Мудрик показав свою швидкість, техніку, атлетизм та інші якості. Це був перформанс на рівні молодого Роналду, з яким Мудрика дуже легко порівнювати ще й через велику відданість роботі на покращенням своїх фізичних якостей. Мудрик вчасно зрозумів, що прикладом для наслідування має бути не Неймар, а Роналду, якщо є бажання досягти успіхів в футболі.

Мудрик оживив поєдинок на Енфілді. Перше враження – неймовірне. Але тепер від нього чекатимуть не лише ефектності, але й ефективності. За два тижні – а саме тоді Челсі зіграє свій наступний поєдинок – Мудрик вже має виходити в старті та вигравати матчі". – написав Бойко у своєму Тelegram-каналі "Противний голос".

Нагадаємо, Мудрик напередодні дебютував у складі Челсі, вийшовши у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля на 55-й хвилині.

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