"Мудрик вчасно зрозумів, що прикладом має бути не Неймар": журналіст порівняв дебют українця з появою Роналду в АПЛ
Відомий коментатор Ігор Бойко поділився думками щодо дебюту Михайла Мудрика за Челсі.
"Чекав, поки всі напишуть про Мудрика, аби підтвердити той факт, що дійсно приїхав новий Криштіану Роналду. Тут немає жодного перебільшення. Не у порівнянні гравців, а в реакції футбольних людей на стартовий перфоманс українця. Мудрика чекали на полі після такого трансферу. Стартове враження було дуже важливим. Людям дуже важко вирізати з пам'яті перше враження, котре стає головним.
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Мудрик показав свою швидкість, техніку, атлетизм та інші якості. Це був перформанс на рівні молодого Роналду, з яким Мудрика дуже легко порівнювати ще й через велику відданість роботі на покращенням своїх фізичних якостей. Мудрик вчасно зрозумів, що прикладом для наслідування має бути не Неймар, а Роналду, якщо є бажання досягти успіхів в футболі.
Мудрик оживив поєдинок на Енфілді. Перше враження – неймовірне. Але тепер від нього чекатимуть не лише ефектності, але й ефективності. За два тижні – а саме тоді Челсі зіграє свій наступний поєдинок – Мудрик вже має виходити в старті та вигравати матчі". – написав Бойко у своєму Тelegram-каналі "Противний голос".
Нагадаємо, Мудрик напередодні дебютував у складі Челсі, вийшовши у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля на 55-й хвилині.
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