Джеррард шокований дебютом Мудрика: "Він трохи нагадав мені Роббена"
Легенда Ліверпуля та збірної Англії Стівен Джеррард висловився щодо гри Михайла Мудрика.
"Я думаю, це був дуже сильний дебют від Мудрика. Він виглядає як справжній готовий гравець. Деякі з його дій були визначними.
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Він трохи нагадав мені Ар'єна Роббена. Його робота ногами вразила мене. Він неймовірно швидкий футболіст. Те, як він працює з м'ячем, мені теж сподобалося. Я був би дуже радий трансферу Мудрика, якби був уболівальником Челсі", – цитує Джеррарда Football.London.
Нагадаємо, Мудрик напередодні дебютував у складі Челсі, вийшовши у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля на 55-й хвилині.
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