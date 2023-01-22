"Я думаю, це був дуже сильний дебют від Мудрика. Він виглядає як справжній готовий гравець. Деякі з його дій були визначними.

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Він трохи нагадав мені Ар'єна Роббена. Його робота ногами вразила мене. Він неймовірно швидкий футболіст. Те, як він працює з м'ячем, мені теж сподобалося. Я був би дуже радий трансферу Мудрика, якби був уболівальником Челсі", – цитує Джеррарда Football.London.

Нагадаємо, Мудрик напередодні дебютував у складі Челсі, вийшовши у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля на 55-й хвилині.

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