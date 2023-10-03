"Ми отримали те, на що заслужили. Я дуже щасливий, тому що ця перемога була потрібна і гравцям, і вболівальникам. Тепер у нас дві перемоги менш ніж за тиждень. Нам потрібно було відчути смак перемоги, і ще один чистий аркуш.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу Фулхем – Челсі – 0:2

Тепер, коли ми виграли дві гри, нам потрібно зберігати спокій і продовжувати будувати віру і впевненість. У нас було багато негативних обставин, багато гравців були не в формі, але найголовніше – це віра, і команда вірить у те, що ми робимо. Для Михайла це був перший гол у Прем'єр-лізі, а Армандо Броя після тривалої відсутності вперше забив. Я дуже радий за них, вони це заслужили.

Рання заміна Мудрика? Він відчув щось у своєму квадрицепсі (стегні – прим.), що ми повинні оцінити. Йому було некомфортно продовжувати гру. Ми сподіваємося, що це не є великою проблемою, сподіваємося, що нічого серйозного, і Михайло зможе вийти на поле в суботу", – цитує Почеттіно офіційний сайт Челсі.

До слова, лондонці вже майбутньої суботи зіграє з Бернлі (7 жовтня), а вже через тиждень Україна проведе поєдинок відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня).

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм