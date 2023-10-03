Челсі переміг Фулхем у поєдинку 7-го туру АПЛ, в якому Михайло Мудрик нарешті забив у складі "синіх". Дивіться відео голів та огляд матчу Фулхем – Челсі на "Футбол 24".

Челсі повів у рахунку на 18 хвилині: Колвілл закинув на Мудрика на межу штрафного, Михайло класно обробив м'яч між захисниками, а другим дотиком пробив повз Лено.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм

А вже на наступній хвилині Броя скористався привозом захисту Фулхема та легко подвоїв перевагу. На другий тайм Мудрик не вийшов на поле, але Челсі і без цього мав моменти, зокрема, Мадсен поцілив у стійку. Кілька разів Санчес рятував "синіх" від пропущеного гола, тож гра завершилась 0:2 на користь Челсі.