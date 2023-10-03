"Мы получили то, на что заслужили. Я очень счастлив, потому что эта победа была нужна и игрокам, и болельщикам. Теперь у нас две победы менее чем за неделю. Нам нужно было почувствовать вкус победы, и еще один чистый лист.

Гол Мудрика в видеообзоре матча Фулхэм – Челси - 0:2

Теперь, когда мы выиграли две игры, нам нужно сохранять спокойствие и продолжать строить веру и уверенность. У нас было много негативных обстоятельств, многие игроки были не в форме, но самое главное – это вера, и команда верит в то, что мы делаем. Для Миши это был первый гол в Премьер-лиге, а Армандо Броя после длительного отсутствия впервые забил. Я очень рад за них, они это заслужили.

Ранняя замена Мудрика? Он почувствовал что-то в своем квадрицепсе (бедре – прим.), что мы должны оценить. Ему было некомфортно продолжать игру. Мы надеемся, что это не является большой проблемой, надеемся, что ничего серьезного, и Миша сможет выйти на поле в субботу", – цитирует Почеттино официальный сайт Челси.

К слову, лондонцы уже в будущую субботу сыграет с Бернли (7 октября), а уже через неделю Украина проведет поединок отбора к Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября).

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм