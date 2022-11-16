Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вірить, що клуб зможе серйозно заробити за трансфер своєї зірки. Віддавати Мудрика за невелику суму в Шахтарі не збираються.

"До Мудрика є постійний інтерес. Кожного тижня з’являється якийсь клуб. Вони не приходять і не кажуть: "ОК, візьміть 50 мільйонів, і дайте мені Мудрика". Вони розуміють історію, яка стоїть за ним, і усвідомлюють, що це досить дорогий гравець. Вони починають відчувати наш клуб, яка у нас стратегія, як працює Шахтар.

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У будь-якому випадку, час прийде. Безумовно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 мільйонів євро.

Мудрик – це талант, який розвивається. Те, що він демонструє сьогодні, це лише 60% того, що він може зробити в майбутньому. І коли ви це перемножите, то зрозумієте, що він коштує набагато більше. Тому я вірю, що у майбутньому Мудрик точно може коштувати близько 100 мільйонів євро.

Дозволити собі його трансфер можуть 5-6 клубів у світі. Але іноді навіть деякі клуби АПЛ можуть вас здивувати, а не лише звичні для всіх 6 топ-клубів", – цитує Палкіна The Athletic.

Угода Михайла Мудрика з Шахтарем розрахована до кінця 2026 року. Українцем цікавиться низка іменитих клубів Європи – Арсенал, Байєр, Манчестер Юнайтед тощо.

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