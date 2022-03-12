Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик знову звернувся до росіян, які підтримують кривавого тирана і вбивцю Володимира Путіна.

"Хто з цих двох нацисти: ті, хто захищають свою країну і народ, чи ті, хто скидають 1000-кілограмову тротилову бомбу на іншу державу в житловий район? Думайте, руськіє нацисти, самі.

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Путлєр міг би взагалі не нападати на Україну, а просто кожен день крутити по телевізору, що Україну вже взяли. І вони б в це вірили", – написав Мудрик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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