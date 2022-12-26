Два відомих журналісти підтвердили інформацію про безпосередні контакти лондонців з "гірниками".

У понеділок, 26 грудня, у ЗМІ з'явилась інформація про офіційну пропозицію Арсенала Шахтарю щодо трансферу Михайла Мудрика. Подробиці не розкривались, йшлось лише про солідність фінансової складової.

Мудрик відреагував на чутки про офіційну пропозицію Арсенала Шахтарю

Однак, чутки потроху починають обростати м'ясом. Новину підтвердили одразу декілька джерел: журналіст The Guardian Нік Аймс і відомий інсайдер Фабріціо Романо. Останній, зокрема, розповів про суму угоди. За його інформацією, Арсенал запропонував за Мудрика 40 мільйонів євро і 20 мільйонів у вигляді бонусів.

Шахтар, звісно ж, хоче значно більшого. Свого часу представники "гірників" називали цифри від 60 до 100 мільйонів євро. Нік Аймс зазначив, що донеччани готові відпустити гравця не менше ніж за 85 мільйонів.

До слова, інформацію від Романо своїм лайком підтвердив директор Шахтаря з футболу Даріо Срна. Зазначається, що попереду переговори з агентом гравця, щоб узгодити умови угоди. Сам Мудрик і надалі прагне в АПЛ.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?