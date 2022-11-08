"Для донеччан це нормальний жереб. Побачимо, як вони виглядатимуть пізніше, ближче до матчів із французами. Адже якщо Шахтар продасть Мудрика, то цей факт теж матиме значення.

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Чимало галасу було навколо цього хлопця: мовляв, він вже коштує 100 мільйонів євро. Але це, на мою думку, дуже багато. Дай Боже, щоб донецький клуб продав його за 25-30 мільйонів.

Втім, повернімося до Ренна. Повторюсь: це нормальний суперник, і я гадаю, що пройти його Шахтарю під силу. Ми бачили Ренн за поєдинками з Динамо – це хороша команда. У чемпіонаті Франції вона ділить третє-четверте місця, що свідчить про її високий рівень. Враховуючи, що Шахтар має зустрітися із Ренном аж у другій половині лютого, час для того, аби тренерський штаб "гірників" вивчив суперника найретельнішими чином, ще є.

Цілком можливо, що Ігор Йовічевич поговорить щодо особливостей гри і гравців французької команди із тренерами Динамо. Хоча можу сказати, що лютий місяць для наших команд традиційно непростий. Я ж бо не знаю, як Шахтар буде готуватись до єврокубкових поєдинків та весняної частини чемпіонату. У першій зустрічі "гірники" повинні приймати суперника на стадіоні, який слугує домашнім. Я так розумію, ним буде арена у Варшаві", – сказав Сабо у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, Шахтар потрапив в 1/16 Ліги Європи з Ліги чемпіонів, посівши у квартеті F третю сходину (пропустивши вперед Реал і РБ Лейпциг і випередивши Селтік). Ренн у групі В Ліги Європи поступився першим місцем Фенербахче, але став кращим за кіпрський АЕК та Динамо.

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