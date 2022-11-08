"Каноніри" продовжують пильно стежити за ситуацією 21-річного вінгера Шахтаря і розглядають можливість придбати його взимку, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Арсенал має чудові контакти з оточенням Мудрика, який і сам публічно заявляв про своє бажання переїхати на Емірейтс. Втім, домовитися з Шахтарем у січні буде не так просто. Після вдалого виступу в ЛЧ "гірники" хочуть виручити за вінгера 60-65 млн фунтів. Якщо хтось наважиться заплатити стільки, то це стане рекордом донеччан і всієї УПЛ. Наразі ці звання утримує Фред, за якого МЮ віддав 50 млн фунтів влітку 2018 року.

Зауважимо, що Мудрик у поточному сезоні зіграв 14 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 7 асистами. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року, але вже з'являються чутки про бажання клубу продовжити угоду.

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