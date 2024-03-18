Кубковий матч Челсі проти клубу Чемпіоншипа подарував багато резонансних тем.

Рахім Стерлінг провів жалюгідну гру проти Лестера і нарвався на потужну хвилю хейту. Втім, першою "жертвою" заміни чомусь став Михайло Мудрик, який виглядав непогано.

Челсі перестріляв Лестер і продерся у півфінал Кубка – Мудрик віддав передасист і став героєм трибун, геній Палмер

Маурісіо Почеттіно довелося виправдовуватися за такі рішення, а легенди АПЛ не втомлюються хвалити українця. Детально про всі ці події дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.