Мудрик провів найкращий матч – українець перевершив героїв Челсі, легенда Арсенала у захваті, "дідівщина" псує ефект
19:58 - Читать на русском
Кубковий матч Челсі проти клубу Чемпіоншипа подарував багато резонансних тем.
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Рахім Стерлінг провів жалюгідну гру проти Лестера і нарвався на потужну хвилю хейту. Втім, першою "жертвою" заміни чомусь став Михайло Мудрик, який виглядав непогано.
Челсі перестріляв Лестер і продерся у півфінал Кубка – Мудрик віддав передасист і став героєм трибун, геній Палмер
Маурісіо Почеттіно довелося виправдовуватися за такі рішення, а легенди АПЛ не втомлюються хвалити українця. Детально про всі ці події дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
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