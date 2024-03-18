Кубковый матч Челси против клуба Чемпионшипа подарил много резонансных тем.

Рахим Стерлинг провел жалкую игру против Лестера и нарвался на мощную волну хейта. Впрочем, первой "жертвой" замены почему-то стал Михаил Мудрик, который выглядел неплохо.

Челси перестрелял Лестер и продрался в полуфинал Кубка – Мудрик отдал передасист и стал героем трибун, гений Палмер

Маурисио Почеттино пришлось оправдываться за такие решения, а легенды АПЛ не устают хвалить украинца. Подробно обо всех этих событиях смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.