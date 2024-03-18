Мудрик провел лучший матч - украинец превзошел героев Челси, легенда Арсенала в восторге, "дедовщина" портит эффект
18 марта 19:58 - Читати українською
Кубковый матч Челси против клуба Чемпионшипа подарил много резонансных тем.
завершено
Рахим Стерлинг провел жалкую игру против Лестера и нарвался на мощную волну хейта. Впрочем, первой "жертвой" замены почему-то стал Михаил Мудрик, который выглядел неплохо.
Челси перестрелял Лестер и продрался в полуфинал Кубка – Мудрик отдал передасист и стал героем трибун, гений Палмер
Маурисио Почеттино пришлось оправдываться за такие решения, а легенды АПЛ не устают хвалить украинца. Подробно обо всех этих событиях смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
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