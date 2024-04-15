Челсі приймає Евертон у рамках 33 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Евертон стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

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Миколенко та Мудрик грають у збірній України на одному фланзі, а сьогодні стали суперниками у матчі АПЛ. Віталій традиційно вийшов з перших хвилин зліва в обороні Евертона, а Михайло отримав шанс у групі атаки Челсі.

Стартові склади команд

Челсі: Петровіч – Гюсто, Сілва, Чалоба, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Палмер, Мудрик, Мадуеке – Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Гілкріст, Чілвел, Бадіашіль, Чуквуемека, Касадей, Даєр, Джордж, Вашингтон.

Евертон: Пікфорд – Коулман, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко – Янг, Гарнер, Онана, Макніл – Дукуре, Бету.

Запасні: Віржінія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Воррінгтон, Гомеш, Харрісон, Шерміті, Данджума.