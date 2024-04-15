Челси принимает Эвертон в рамках 33 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Эвертон стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Челси тайно продлил контракт с Мудриком – украинца обеспечили роскошной зарплатой до 30 лет

Миколенко и Мудрик играют в сборной Украины на одном фланге, а сегодня стали соперниками в матче АПЛ. Виталий традиционно вышел с первых минут слева в обороне Эвертона, а Михаил получил шанс в группе атаки Челси.

Стартовые составы команд

Челси: Петрович – Гюсто, Силва, Чалоба, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Палмер, Мудрик, Мадуэке – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Гилкрист, Чилуэл, Бадиашиль, Чуквуэмека, Касадей, Дайер, Джордж, Вашингтон.

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко – Янг, Гарнер, Онана, Макнил – Дукуре, Бету.

Запасные: Виржиния, Паттерсон, Кин, Годфри, Уоррингтон, Гомеш, Харрисон, Шермити, Данджума.