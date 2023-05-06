Власник "синіх" Тодд Бьолі у прагненні привезти суперзірку серйозно розглядає кандидатуру Неймара, інформує Sky Sports з посиланням на інсайдера Жульєна Лорана.

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Американець вже навіть контактував з Нассером Аль-Хелаїфі щодо потенційного переходу бразильця. ПСЖ не проти продати Нея, однак треба вмовляти самого нападника. 31-річний форвард чудово влаштувався у Франції і не поспішає шукати нові виклики. Потягнути його трансфер та зарплатню зможуть тільки клуби АПЛ.

Суто футбольно перехід Неймара виглядає для Челсі не надто логічно. На Стемфорд Брідж і без цього перебір вінгерів – Мудрик, Стерлінг, Пулішіч, Мадуеке, Зієш одночасно вийти на поле не можуть.

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