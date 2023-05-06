Владелец "синих" Тодд Бели в стремлении привезти суперзвезду серьезно рассматривает кандидатуру Неймара, сообщает Sky Sports со ссылкой на инсайдера Жюльена Лорана.

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Американец уже даже контактировал с Нассером Аль-Хелаифи по поводу потенциального перехода бразильца. ПСЖ не прочь продать Нея, однако нужно уговаривать самого нападающего. 31-летний форвард отлично устроился во Франции и не спешит искать новые вызовы. Покрыть его трансфер и зарплату смогут только клубы АПЛ.

Чисто по-футбольному переход Неймара выглядит для Челси не слишком логично. На Стемфорд Бридж и без этого перебор вингеров – Мудрик, Стерлинг, Пулишич, Мадуэке, Зиеш одновременно выйти на поле не могут.

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