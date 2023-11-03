Вінгер Челсі Михайло Мудрик відновився від пошкодження, через яке він пропустив дві попередні гри.

Мудрик відновився від травми та повернувся до тренувань, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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Таким чином, українець має хороші шанси зіграти проти Тоттенхема – поєдинок відбудеться 6 листопада, початок о 22:00.

Додамо, що Мудрик провів 9 матчів у складі Челсі в цьому сезоні, відзначившись 2 голами. Михайло претендує на звання автора найкращого гола команди у минулому місяці – до голосування потрапили обидва його забитих м'яча.

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