На звання найкращого гола Челсі у жовтні є 7 претендентів, серед яких одразу два – голи Мудрика у ворота Фулхема та Арсенала.

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Відзначимо, що саме забитий м'яч Михайла у ворота "канонірів" є головним фаворитом – за нього проголосували 89% респондентів. Підтримати українця у голосуванні можна за посиланням. Конкурентами Мудрика є Ніколя Джексон (гол у ворота Бернлі), Тайрік Джордж (Челсі U-18), а також футболістки жіночої команди: Лорен Джеймс, Ерін Кутберт та Сйоеке Нускен.

Додамо, що Мудрик провів 9 матчів у складі Челсі в цьому сезоні, відзначившись 2 голами.

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