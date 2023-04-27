Український півзахисник Михайло Мудрик у зимове трансферне вікно перейшов з Шахтаря в Челсі за рекордні 100 мільйонів євро. Згідно з домовленостями, 70 млн "гірники" отримували одразу, а ще 30 млн – у вигляді бонусів (якщо лондонцям вдасться досягнути певних результатів – виграти АПЛ чи Лігу чемпіонів).

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Ситуація у внутрішній першості давно зрозуміла, але шанси на участь у найпрестижнішому єврокубку ще зберігались. Однак напередодні Челсі поступився Брентфорду (0:2) у матчі 33-го туру АПЛ і втратив навіть теоретичні перспективи потрапити у зону Ліги чемпіонів. Раніше Мудрик і компанія за сумою двох матчів вилетіли від Реала в 1/4 турніру.

Таким чином, завоювати Кубок Ліги чемпіонів "сині" зможуть не раніше 2025 року. До слова, контракт Мудрика з Челсі чинний до 30 червня 2031 року.

Нагадаємо, після 33-х турів лондонці у турнірній таблиці АПЛ йдуть одинадцятими, набравши 39 очок – від зони ЛЧ вони відстають на 20 балів за шість турів до фінішу.

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