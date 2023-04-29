На Стэмфорд Бридж худшая атмосфера за много-много лет, сообщает The Athletic со ссылкой на работника клуба.

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Большинство проблем возникло после массового наплыва новичков в течение двух последних окон. Игроки даже не успели нормально познакомиться и каждый день тренируются в разных сочетаниях. Команда вообще не проводит время вместе за пределами поля. Проблем добавил уход Жоржиньо, который знает много языков и часто "склеивал" раздевалку.

Летом состав станет еще шире, ведь приедут по меньшей мере Нкунку, Гюсто и много возвращений из аренд. Часть нынешних футболистов уже открыто показывает желание уйти, опасаясь неопределенности и заоблачной конкуренции. Будущему тренеру Мудрика придется приложить немалые усилия, чтобы устранить эти проблемы и не повторить жалких результатов нынешнего сезона.

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