Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив Мілан, повідомляє на соїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Foot Mercato Санті Ауна.

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Представники "россонері" відвідали декілька матчів за участю 21-річного українця у поточному сезоні. Однак офіційної пропозиції щодо українця "червоно-чорні" поки "гірникам" не робили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Брентфорд пропонує за Мудрика 20 млн євро. Окрім того, про інтерес до гравця заявляли також французький Ланс та португальська Бенфіка. Transfermarkt оцінює українця у 4 млн євро.

Додамо, що у поточному сезоні Мудрик провів 19 матчів, в яких оформив 2 голи та 9 асистів. Раніше Михайло підписав з Шахтарем новий контракт до кінця 2026 року.

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