Мудрик – найдорожчий в історії, Циганков подешевшав: Transfermarkt оновив ціни на гравців УПЛ
Авторитетний портал оприлюднив нові ціни на гравців української Прем'єр-ліги.
Найбільше на Transfermarkt змінилась вартість Михайла Мудрика – зірка Шахтаря додав 25 мільйонів євро у ціні. Тепер вінгера оцінюють в 40 мільйонів. Це рекордна вартість футболіста в історії УПЛ.
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На другому місці Віктор Циганков, який подешевшав на 3 млн – вінгер Динамо оцінюється у 22 млн. Третя сходинка залишилась за Іллею Забарним, ціна якого залишилась незмінною – 15 мільйонів євро. Топ-5 закривають гравці Шахтаря Анатолій Трубін та Микола Матвієнко, вартість яких оцінюється в 11 млн євро. Довбик розташувався на 6 сходинці з ціною в 10 млн євро – вартість збільшилась на 4 млн.
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2026 року.
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