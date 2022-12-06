Найбільше на Transfermarkt змінилась вартість Михайла Мудрика – зірка Шахтаря додав 25 мільйонів євро у ціні. Тепер вінгера оцінюють в 40 мільйонів. Це рекордна вартість футболіста в історії УПЛ.

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На другому місці Віктор Циганков, який подешевшав на 3 млн – вінгер Динамо оцінюється у 22 млн. Третя сходинка залишилась за Іллею Забарним, ціна якого залишилась незмінною – 15 мільйонів євро. Топ-5 закривають гравці Шахтаря Анатолій Трубін та Микола Матвієнко, вартість яких оцінюється в 11 млн євро. Довбик розташувався на 6 сходинці з ціною в 10 млн євро – вартість збільшилась на 4 млн.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2026 року.

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