Больше всего на Transfermarkt изменилась стоимость Михаила Мудрика – звезда Шахтера прибавила 25 миллионов евро в цене. Теперь вингера оценивают в 40 миллионов. Это рекордная стоимость футболиста в истории УПЛ.

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На втором месте подешевевший на 3 млн Виктор Цыганков – вингер Динамо оценивается в 22 млн. Третья ступень осталась за Ильей Забарным, цена которого осталась неизменной – 15 милионов евро. Топ-5 закрывают игроки Шахтера Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, стоимость которых оценивается в 11 млн евро. Довбик расположился на 6 строчке с ценой в 10 млн евро – стоимость увеличилась на 4 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года.

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