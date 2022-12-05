Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик давно став ласим шматочком для багатьох європейських топ-клубів. Вже взимку "гірники" готові відпустити свою зірочку, однак оголошена ціна у 100 мільйонів євро відлякує потенційних покупців.

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За інформацією El Nacional, донеччани знизили вартість на 21-річного українця до 47 мільйонів євро (40 мільйонів фунтів), аби залучити до торгів максимально можливу кількість клубів. Серед інших Мудрика було запропоновано іспанським грандам Реалу та Барселоні – у Шахтарі розраховують, що інтерес цих клубів призведе до активізації торгів і "гірники" зможуть продати Михайла за найвищою ціною.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2026 року.

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