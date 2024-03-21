Перед від'їздом української делегації з Іспанії до Боснії прес-секретар "синьо-жовтих" Олександр Гливинський, який щодня викладає відео з табору команди, отримав від Михайла Мудрика новенький iPhone 15.

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Вочевидь, вінгер Челсі обіцяв подарувати телефон ще раніше, адже Гливинський не дуже здивувався. "Ну, це серйозно. Хлопець сказав – хлопець зробив. Дякую, Мишко", – сказав прес-аташе збірної, який, вочевидь, тепер має крутіший гаджет, ніж у Георгія Судакова.

"У мене такого немає", – заявив лідер Шахтаря. Момент вручення подарунка потрапив у випуск на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня 0 21:45. Переможець у фіналі плей-офф за вихід на Євро-2024 зіграє проти сильнішого в парі Ізраїль – Ісландія. Вирішальний поєдинок запланований на 26 березня.

Боснія та Герцеговина – Україна: анонс і прогноз на матч плей-офф за Євро-2024